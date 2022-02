“Ser villano se me da mejor”: Sergio Goyri

HERMOSILLO.- Aunque Sergio Goyri ha protagonizado varias telenovelas como “Dos hogares” y “Diseñando tu amor”, el mayor éxito de su carrera son los papeles de villano.

El actor mexicano volverá con un rol antagónico para “Pasión de Gavilanes 2” este 14 de febrero, donde se pondrá en la piel de “Samuel Caballero”, un cirujano multimillonario y esposo de la cantante Rosario Montes, a quien ve como un simple objeto.

Haz de cuenta que es un personaje que tiene muchísimo éxito, que tiene mucho dinero pero no de poquito para acá, sino de siempre. Es familia de mucho dinero y está acostumbrado a tenerlo todo, a comprarlo todo, no se le dificulta nada en ese aspecto”, dijo Sergio Goyri a EL IMPARCIAL.

“La gente, todos son posesiones de él. Así las ve, como objetos, no como una persona que tiene que respetar. Si lo quiere, lo consigue y lo tiene ahí. Cuando esta mujer se va y le da vuelo a la hilacha con los muchachos y esto, se pone posesivo, viene y empieza a hacerle la vida imposible a ella y al entorno a ella”, comentó.

VILLANOS QUE NO SE PARECEN

Para Sergio, que los antagónicos son recurrentes en su carrera, es importante trabajar en la construcción de sus personajes para tratar de agregar un toque distinto a cada uno de sus papeles y que no se parezcan unos de otros.

“La gente tiene momentos de amargura, pero también de dulzura y sabe reír, amar y odiar. Eso es lo que yo trato de darle al personaje, ese buffet al público donde se pueda entretener. Si tú haces un personaje lineal, el público se aburre. Es como una canción, si la cantas en una sola nota, no tiene sentido”, explicó.

Y lejos de lo que pueden pensar popularmente, a Sergio le encanta hacer villanos, pues se le da bastante bien antagonizar las historias, pues considera que estos papeles son los que más destacan en cualquier producción.

“A la gente le encanta. Me piden que haga villanos. El último trabajo que hice fue ‘Diseñando tu amor’ y es un personaje positivo, un empresario que buscaba a sus hijas y todo (…) y la gente me dijo ‘no, hazlo mejor de villano, te salen mejor’”, recordó.

“Cuando Carla Estrada me ofreció ‘Te sigo Amando’ (su primer antagónico), yo no quería, pero ella me dijo ‘ya hiciste muchos protagonistas, ya es hora de hacer un personaje malo’. Los personajes que son seres normales son los más difíciles de interpretar, porque no tienes de dónde agarrarte, y los villanos se me dan bastante bien”.

LISTO PARA EL ALTAR

Sergio está más que preparado para caminar al altar de la mano de Lupita Arreola, con quien se comprometió desde junio de 2019 pero no ha podido casarse por su proceso de divorcio con Telly Filippini.

“Estamos tramitando mi divorcio por lo eclesiástico para que sea una boda con todas las de la ley, tanto por el civil como por la iglesia, pero por amor que es lo principal. Hay muchos planes de lugares, invitados y todo, lo queremos hacer muy padre”, expresó.

NO TE LO PIERDAS

Sergio Goyri como “Samuel Caballero”

Telenovela: Pasión de Gavilanes 2

Producción: Telemundo

Estreno: Lunes 14 de febrero

Elenco: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Zharick León, Kristina Lilley y más.