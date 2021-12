'Canelo' Álvarez se declarara nuevo aficionado del Atlas, revela Eddy Reynoso

GUADALAJARA, México-. Atlas rompió la sequía de 71 años sin título de Liga MX el pasado domingo al vencer a León en la final y se ganó el corazón de muchas personas, como el de Saúl 'Canelo' Álvarez.

Eddy Reynoso, entrenador de 'Canelo' Álvarez y fiel aficionado rojinegro, reveló que el boxeador tapatío dijo que ya es fan del Atlas, luego de dar un discurso motivacional, previo al partido de la final.

"'Canelo' tuvo una videoconferencia. Se lo presenté a los jugadores, le pedí que les dijera unas palabras de aliento. Les dijo cosas muy suaves, muy chidas, que los jugadores se conmovieron y le aplaudieron mucho. Y al último les dijo: ¿Saben qué? Desde ahora ya soy del Atlas", platicó Eddy Reynoso para ESPN.

Al mismo tiempo, Eddy Reynoso indicó que Alejandro Irarragorri, propietario del Atlas, le pidió darle una plática motivacional a los jugadores de los 'Zorros', quien relató todo lo que ha pasado con 'Canelo' Álvarez.

'Canelo' Álvarez no tenía equipo favorito de futbol

"No tengo un equipo en sí a quien le voy. En el equipo, Eddy Reynoso es del Atlas 100 por ciento a morir, pero yo no tengo un equipo en sí. No soy muy futbolero", declaró el boxeador en marzo de este año, el nuevo fan rojinegro.

'Canelo' Álvarez estuvo cerca de jugar en fuerzas básicas del Atlas

En esa misma entrevista con Javier Alarcón realizada en marzo de este año, el campeón unificado de peso supermediano confesó que su papá quería llevarlo a las fuerzas básicas del Atlas, pero los sueños de 'Canelo' estaban en el ring.