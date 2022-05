Sergio Goyri se va contra Canelo por apoyar al Atlas cuando quiso comprar a Chivas: "no tienes identidad"

GUADALAJARA, Jalisco.- El actor Sergio Goyri arremetió contra Saúl 'Canelo' Álvarez, luego de que el boxeador mexicano se dejara ver con un jersey del Atlas siendo que había declarado su amor por las Chivas.

A través de redes sociales, el actor se hizo viral, luego de que subiera una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde Goyri acusó al atleta de no tener “identidad propia” tras querer comprar a las Chivas y portar un jersey del Atlas.

A ver, Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Man…chester City, c*brón. No m*mes. Hay que tener un poquito de identidad. Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano. Cuando dices que eres Chiva es porque eres Chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida”, dijo Goyri.

Estas declaraciones surgen luego de que el atleta fuera captado por cámaras en un palco, portando un jersey del Atlas, algo que desató la indignación de miles de fanáticos en las redes sociales, quienes le recriminaron al boxeador su abandono por el otro equipo.



Gracias por el aliento Rojinegro, @Canelo. ❤️�� Eres parte de esta transformación, y vamos juntos por el Bicampeonato. #Cr3amos �� pic.twitter.com/fTIQAZZAmC — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) May 27, 2022



“A lo mejor tienes un ch*ngo de dinero, pero no puedes comprar la identidad de nosotros, c*brón, que somos Chivas de verdad y no cambiamos de playera. Somos chivas de verdad, Canelito. Conozco a tu familia y a lo mejor a ti también, pero me vale m*dre. Lo que hiciste de ponerte la playera de Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, finalizó.