Recorrido de 'Checo' Pérez en CDMX: Fecha, horario, ruta, invitados y todo lo que debes saber

¡Gran trabajo de todo el equipo! Hoy fue la carrera más larga de mi vida. ¡toda la energía que me dieron hoy en la pista me ayudó a concretar este resultado!

Nos vemos en casa, no tengo duda que haremos vibrar ese autódromo como nunca. ¡Gracias!#USGP pic.twitter.com/8wGcRgDzwH