Rafa Márquez revela el triste motivo por el que salió de Barcelona

ESPAÑA-. Llegó el momento en 2010 cuando Rafa Márquez, después de siete exitosas temporadas como futbolista de Barcelona, tuvo que abandonar el equipo y reanudar su carrera en otra parte del mundo.

En entrevista para El Chiringuito, el ex jugador mexicano platicó cómo fue que se dio su salida de Barcelona, y fue gracias a una lesión, ya que después no entró en los planes del entonces director técnico, Pep Guardiola.

"Me lesiono en la semifinal de Champions contra Chelsea en el 2009, el año que se gana el sextete. Yo era titular, pero al volver de la lesión, Pep deja de tomarme en cuenta y me mandaba a la tribuna"

¡LA RAZÓN DE SU SALIDA!



En entrevista para 'El Chiringuito', Rafa Márquez reveló el momento en el que decidió irse del Barcelona: "Hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si quería irme tenía las puertas abiertas... y me fui" ������⚽️���� #FCBarcelona #RafaMarquez pic.twitter.com/LBTDf3UzJa — Fanbolero (@fanbolero) October 29, 2021

"Eso comenzó a desesperarme porque mi mentalidad ganadora de siempre jugar y triunfar no me permitía saberme en el banquillo o la grada. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera. Tenía las puertas abiertas y me fui", recordó Rafa Márquez.

¿Qué sucedió después?

Luego de esa conversación con Pep Guardiola, el 'Kaiser' dejó de ser jugador azulgrana y emigró al futbol de la MLS, donde fue defensa de New York Red Bulls por tres temporadas.

Después, el michoacano fue futbolista de León, en Liga MX, regresó a Europa para jugar en Italia con Hellas Verona y después volvió a México para ponerle fin a su carrera, como jugador del Atlas, el equipo donde se formó.