Rafa Márquez sobre sus cinco mundiales con México: "No significa nada. No logré nada importante"

MADRID, España-. Rafa Márquez es uno de esos ex futbolistas que pertenecen a la selecta lista de haber jugado cinco Copas del Mundo, pero para el mexicano, esto no significa nada.

El jugar cinco Mundiales no es algo relevante para Rafa Márquez, ya que el ex defensa de Barcelona reveló que no pudo conseguir nada importante como jugador de la Selección Mexicana.

"Jugué 5 Mundiales, pero para mí quizás es una cifra más. No pude conseguir nada importante con la selección, siempre eran mis objetivos en cada Mundial", platicó para El Chiringuito.

Rafa Márquez lamenta el no haber podido hacer nada en los cinco Mundiales que jugó con la Selección Mexicana. Dijo ,que para él, el mejor jugador de la historia es Pelé y no Messi, con quien jugó en el Barça, y que el balón de oro debe de ser para Lewandowski. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 27, 2021

Fue en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018 cuando Rafa Márquez llegó a la cifra de cinco, por lo que se unió al mexicano Antonio Carbajal, Gianluigi Buffon y a Lothar Matthaüs, como los únicos jugadores con esa cantidad de participaciones.

Los Mundiales de Rafa Márquez

Como seleccionado mexicano, el 'Kaiser' disputó 19 partidos, anotó tres goles y dio dos asistencias en cinco Mundiales diferentes: Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

A pesar de que el michoacano tuvo la experiencia de jugar cinco Copas del Mundo con la playera del 'Tri', nunca logró llegar más lejos de los octavos de final, aunque sí se quedó cerca en algunas ocasiones.