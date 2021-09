Rafa Márquez es eliminado de lista negra de Estados Unidos

EU-. El nombre de Rafa Márquez se manchó por un tiempo al ser anotado en al lista negra de los Estados Unidos, por presunto lavado de dinero y vínculos con el narco.

Cuatro años después, el famoso ex futbolista mexicano fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como sus empresas y fundaciones, por lo que prácticamente el michoacano ha quedado libre de dichas acusaciones.

De esta manera, las propiedades y activos que Rafa Márquez tenga en los Estados Unidos serán desbloqueadas, luego de que por fin quedó fuera de la lista negra, misma que puso su libertad en peligro, en su momento.

#ATENCIÓN ¡Goodbye, lista negra! El Departamento del Tesoro quita a Rafa Márquez de su lista negra. Desde el 2018, la entonces PGR cerró la investigación en contra del futbolista, quien fue acusado de presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. pic.twitter.com/MsnkojUW01 — Cultura Colectiva News (@CCNews__) September 22, 2021

Rafa Márquez y su acusación en 2017

Fue en 2017, con Rafa Márquez todavía como futbolista profesional, cuando fue acusado de estar vinculado con el narcotrafico mexicano, quien en aquel entonces recibió todo el apoyo de sus compañeros del Atlas.

Rafa Márquez y su carrera

El ex defensa mexicano jugó en su carrera con Atlas, AS Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León y Hellas Verona, en sus más de 20 años como futbolista profesional.