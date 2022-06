Rafa Márquez habla de cuando estuvo en lista negra de Estados Unidos: "Fue un madrazo"

CIUDAD DE MÉXICO-. La vida de Rafa Márquez dio un giro inesperado cuando fue puesto en la lista negra de Estados Unidos en el 2017, después de acusaciones en contra por presunto lavado de dinero y vínculos con narcotráfico.

Rafa Márquez, quien estuvo en la lista negra por cuatro años y fue eliminado de esta en septiembre del 2021, platicó con Escorpión Dorado sobre ese problema con el que lidió por buen tiempo.

"Fue un madrazo porque no te lo esperas y siendo un ejemplo para los demás, casi casi sin pasarte un alto. Al principio pensé por qué había sido yo o qué había hecho mal para merecerme eso, pero a final de cuentas salí adelante, con la cabeza arriba"

"Cuando se acaba ni perdón te piden: 'Ah, ok, ya vimos que no tienes nada, sigue con tu vida normal', después de que te perjudicaron tu imagen, tu economía. A pesar de eso, me ayudó a quitarme gente que pensaba que estaba conmigo, porque ahí es cuando te das cuenta quién está realmente", relató Rafa Márquez.

Sin embargo, Rafa Márquez también recibió gran apoyo de aficionados

De igual manera, el legendario defensa mexicano recordó una ocasión en la que fue a cenar con su pareja a un restaurante de Guadalajara, donde los mismos aficionados pagaron su cuenta, sin que él se diera cuenta.

"Duré un tiempo que no sabía qué hacer, si salir o no salir, hasta que dije 'no tengo nada que esconder'. Fui a cenar con mi esposa a un restaurante en Guadalajara. Terminando la cena pido la cuenta y me dicen 'ya la pagaron, la mesa de aquel lado, y también la mesa de aquel lado me dice que si quieres tomar algo'"

"Ahí es cuando casi se me salen las lágrimas. El cariño, el respeto, a pesar de lo que salió no lo creen. Yo creo que eso vale mucho más que la ching… que me hicieron", platicó el michoacano.