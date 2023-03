¿Por qué hay pocos futbolistas mexicanos en Europa? 'Memo' Ochoa lo explica

SALERNO, Italia-. Aunque en el futbol mexicano suelen surgir jugadores que se convierten en estrellas y llegan a llamar la atención de clubes europeos, en la mayoría de ocasiones no se concretan sus salidas el balompié del 'Viejo Continente'.

Guillermo 'Memo' Ochoa, quien se convirtió en el primer portero mexicano en abandonar su país para emigrar al futbol de Europa, platicó en una entrevista exclusiva para Marca Claro algunos de los motivos por los que sus compatriotas terminan quedándose en México.

"En México a veces piden demasiados millones por los jóvenes. El fútbol mexicano vive en una burbuja y los clubes europeos prefieren gastar esos millones en dos o tres chicos más baratos y con pasaporte europeo. Yo, por ejemplo, me la tuve que jugar; me fui libre de México y me mantuve casi 10 años sin pasaporte europeo"

"Pero sí, en México se paga bien y cuesta salir a un equipo menos grande. 'Chicharito' pasó de Chivas al Manchester United, pero no siempre es así. Si te quiere el Almería, por ejemplo, es más difícil salir de México, pues allí se paga bien, el doble o el triple a veces. Eso complica al joven de nuestro país", opinó Ochoa.

Varios futbolistas mexicanos se han quedado cerca de irse a Europa

En los últimos meses, varios futbolistas mexicanos se han quedado cerca de emigrar al futbol de Europa, pero sus clubes de Liga MX no han aceptado las ofertas, como sucedió con Luis Chávez, Uriel Antuna y Omar Campos, entre otros.

Por su parte, Alexis Vega confesó hace par de meses haber rechazado una oferta de un club europeo, debido a las condiciones y exigencias. "Querían que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano", declaró el futbolista estrella de Chivas.