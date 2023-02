Luis Chávez habla de su casi llegada al futbol de Europa: "Sí me molesté, estaba un poco enojado"

CIUDAD DE MÉXICO-. Luis Chávez fue la figura y revelación de Selección Mexicana en el pasado Mundial Qatar 2022, por lo que de inmediato llamó la atención de clubes europeos, a pesar de ya tener una alta edad de 27 años.

En el pasado mercado de invierno y después de brillar en Liga MX y en la Copa del Mundo, Feyenoord intentó fichar a Luis Chávez, pero el movimiento no se concretó, lo que llegó a molestar al mediocampista jalisciense.

"Mi sueño era poder ir a Europa y lo sigo buscando. Al final llegó un poco tarde la oferta y no se pudo concretar por temas extras a mí o a los clubes. Al final no quisieron arriesgarse a que no se pudiera meter el registro. Sigo comprometido y pensando qué puedo ir"

 

“Al principio sí me molesté, estaba un poco enojado. Ya después pensé que sí no era para mí, no hay que meternos de lleno en eso. Hay que pensar en lo que sigue. Ellos (Pachuca) saben que mis sueños están en poder jugar en Europa", declaró Chávez para TUDN.

Luis Chávez y su participación en el Clausura 2023 de Liga MX

Luego de que Luis Chávez se coronó campeón de Liga MX con Pachuca el pasado torneo, este certamen ha brillado también en la cancha, quien en ocho encuentros ha marcado un gol y ha dado tres asistencias, bajo el mando de Guillermo Almada.