Liga MX: Alexis Vega revela por qué rechazó irse a jugar a Europa y prefirió quedarse en Chivas

GUADALAJARA, México-. Alexis Vega, uno de los futbolistas que se proyectaban a emigrar al futbol de Europa y abandonar la Liga MX, reveló que rechazó ir al 'Viejo Continente' y prefirió quedarse en Chivas, debido a las condiciones que le ofrecían.

En una entrevista para TUDN y después de su participación en el Mundial Qatar 2022, Vega reveló que tuvo pláticas con un club europeo, pero debido a que había condiciones y una alta exigencia, prefirió permanecer en Liga MX, como elemento de Chivas de Guadalajara.

"Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano"

"No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá", confesó Vega.

Alexis Vega, sin títulos como futbolista de Liga MX

Con seis años de participación en Liga MX, como elemento de Toluca y Chivas, Alexis Vega no ha ganado ningún título en el futbol mexicano, pero su intención es quedarse en su país y no buscar el "sueño europeo", por lo menos por ahora.