¡Orgullo mexicano! Luis González es elegido Novato del Mes en Liga Nacional de MLB

EU-. Un exitoso mes de mayo tuvo Luis González en el beisbol de la MLB, tanto que el jugador mexicano de Gigantes de San Francisco fue nombrado Novato del Mes de Liga Nacional.

Después de un explosivo mayo para el zurdo sonorense de 26 años, sobre todo a la ofensiva, la MLB lo nombró el mejor beisbolista del que fue el segundo mes de temporada regular 2022, por encima de Juan Yépez, MacKenzie Gore y Hunter Greene.

A través de redes sociales, los Gigantes de San Francisco anunciaron que su jugador nacido en Hermosillo fue seleccionado como el Rookie of the Month, mientras que el de Liga Americana fue el dominicano de Marineros de Seattle, Julio Rodríguez.

El mexicano Luis González se convirtió en un importante miembro de la ofensiva de Gigantes de San Francisco.

Los números de Luis González en el mes de mayo

A la ofensiva en mayo, Luis González tuvo un promedio de bateo de .368 y de ponerse en base de .410, pegó un home run, remolcó 13 carreras, anotó ocho y se robó tres colchonetas, con 23 juegos de participación.

El bateo no fue en lo único que destacó Luis González, sino también como pitcher, pues lanzó 4.1 entradas contra Cardenales de San Luis, Padres de San Diego y Mets de New York, en las que permitió tres carreras. En sus dos primeros relevos no admitió anotación.

Luis González y su llegada a Gigantes de San Francisco

González se convirtió en beisbolista de San Francisco Giants en agosto del año pasado al ser adquirido vía waivers, después de que los Medias Blancas de Chicago lo dejaron en libertad tras darle muy pocas oportunidades.