'Mago' González quiere pelea de exhibición contra Julio César Chávez, tras ser ayudado por él

CIUDAD DE MÉXICO-. Miguel Ángel 'Mago' González, el exboxeador mexicano que fue ayudado por Julio César Chávez en sus problemas con las adicciones, declaró que quiere una pelea de exhibición contra el 'Gran Campeón Mexicano'.

Luego de haber estado unos meses en rehabilitación tras ser encontrado en la calle debido a problemas de adicciones, 'Mago' González declaró que, como agradecimiento por haber estado pendiente de su salud, quiere enfrentar al sonorense arriba del ring.

"Ahora que estoy bien y me he fortalecido quisiera tener una exhibición de campeones del mundo, ahora que están de moda. Me gustaría, de alguna manera, si me lo permite el campeón Julio César Chávez, a quien agradezco por estar al pendiente de mi salud"

"Supe que estuvo interesado en invitarme a sus clínicas y le mando un caluroso y afectuoso saludo a él y a toda su familia. Pero me gustaría dejar en claro, de alguna manera dejar en claro ese empate, a ver si me da la oportunidad", dijo el expugilista.

Julio César Chávez quería internar al 'Mago' González en su clínica

Fue el año pasado cuando un video se volvió viral en redes sociales, en el que el ex campeón mundial aparece vagando en las calles de la Ciudad de México casi en estado de indigencia, por lo que Julio César Chávez pidió ayuda para localizar a quien fue su rival en el ring.

"Hola amigos, si alguien puede localizarme a Miguel Ángel González, con gusto lo ayudo a que se recupere en mi Clínica Baja del Sol, lo quiero ayudar", twitteó Julio César Chávez al ver el video.