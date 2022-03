Julio César Chávez manda picante mensaje a 'Canelo' Álvarez: "El mejor siempre seré yo"

MÉXICO-. Julio César Chávez y Saúl 'Canelo' Álvarez han demostrado tener una amistad y admirarse el uno al otro, pero en esta ocasión, el 'Gran Campeón Mexicano' le aclaró al tapatío que él siempre será "el mejor".

En una entrevista con Eduardo Lamazón, Julio César Chávez dejó en claro que, por más campeonatos que gane 'Canelo' Álvarez, él siempre será el mejor, pero destacó que cada uno tiene su propia historia.

"El mejor boxeador siempre seré yo, por más campeonatos que gane el Canelo. Él hará su historia, pero siempre, el mejor campeón nacional seré yo. Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada"

"Él podrá ganar cinco, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada", declaró el sonorense.

Julio César Chávez considera que no hay boxeador que por el momento le pueda ganar a ‘Canelo’ Álvarez

El nacido en Ciudad Obregón ha mencionado en varias ocasiones que no hay boxeador que le pueda ganar a 'Canelo' Álvarez en el momento, pero considera que el único que le puede "dar pelea" es David Benavidez.