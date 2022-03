Julio César Chávez estalla y defiende a su pareja

Ciudad de México.- El ex boxeador Julio César Chávez se defendió después de ser acusado por su hijo Omar y señalarlo de un ''títere de su esposa''.

El hijo de Chávez utilizó sus redes sociales para compartr un mensaje donde responsabilizaba a Myriam Escobar de manipular a su padre al grado de bloquear comunicación entre él y su familia. Además compartió un video donde se ve la madre de Chávez lanzando un mensaje y pidiéndole que conteste las llamadas, ya que no se ha podido comunicar con él en varios días.

Julio César Chávez responde

Ante el escenario y las severas críticas en cntra del ex pugilista, utilizó sus redes sociañes para mandar un mensaje a las personas que atacan a su esposa.

Quiero aclarar algunos rumores que andan por ahí circulando acerca de mi esposa, y la verdad no estoy de acuerdo. Mi esposa me ha apoyado en cada uno de los momentos difíciles y agradables de mi vida, estoy muy contento con ella, pero desafortunadamente salen comentarios ofensivos hacia mi esposa diciendo que yo soy un títere, esto y el otro, que soy un mandilón... Puras pend$%& con todo respeto. Pero quiero aclararles que mi señora es una persona, que gracias a ella soy lo que soy actualmente porque ella me salvó la vida al llevarme a un centro de rehabilitación al igual que mi hijo Julio”

Subrayó “El César del boxeo”.

Dentro del mismo mensaje, confesó estar viviendo momentos tristes por su primogénito, pero confía en que por fin deje las adicciones. “Por cierto el Junior está pasando por un momento difícil y triste que yo ya viví, pero creo que es la mejor solución para que se recupere”, mencionó.

Contra su hijo

Posteriormente, el ahora comentarista deportivo se lanzó contra Omar Chávez. “Desafortunadamente mi hijo Omar está molesto, lo comprendo, es mi hijo, pero no estoy de acuerdo con él. Está enojado, frustrado y diciendo a veces puras pende%&$# que no estoy de acuerdo él ya está grande ya sabe lo que hace, no estoy de acuerdo en todas las pende%&$# pero lo aceptó tal y cómo es, siempre va a estar mi corazón. Sabe que yo lo amo y lo quiero, pero desaforadamente cuando uno está enojado dice tantas pende%&$# uno”.

Finalmente, Julio César Chávez les pidió a todos sus seguidores no opinar sobre lo que está pasando su familia, sobre todo con su esposa: “Les digo a todos esos pende%&$# que hablan mal de mi señora que se callen el hocico porque no saben lo que hablan. Bendiciones para todos”.