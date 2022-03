Julio César Chávez y 'Terrible' Morales acuerdan pelea de exhibición; ¿Cuándo y dónde será?

MÉXICO-. Alguien que se rehúsa a colgar definitivamente los guantes es Julio César Chávez, quien retó a otra leyenda del boxeo mexicano como lo es Érik 'Terrible' Morales a una pelea de exhibición en el podcast Un Round Más.

El 'Gran Campeón Mexicano', supuestamente ya retirado de forma definitiva de los cuadriláteros, en medio de bromas, retó al 'Terrible' Morales a un combate de exhibición para final de este año, en Tijuana, Baja California Norte.

"¿Sabes una cosa? Me gustaría hacer una exhibición contigo. ¿Vas a aguantarla? No sabes ni tirar un pin… gancho tú, wey, puro jab, derecha. Así como estoy sí te pego una ching… Ya me retiré de las exhibiciones, pero vamos a ver"

"A lo mejor para fines de año la hacemos, pero la vamos a hacer en el Estadio Caliente (Tijuana). Tú no corres ni entrenas, yo todos los días entreno. 40 minutos al costal le pego sin parar, ni los domingos perdono. Para fines de año, vamos a hacer algo bonito", dijo el sonorense.

¿Qué respondió 'Terrible' Morales?

El bajacaliforniano bromeó con Julio César Chávez y aceptó el reto, quienes incluso se dieron la mano para hacer el trato. Sin embargo, 'Terrible' Morales afirmó que quedó "enfadado" del boxeo, caso contrario al oriundo de Ciudad Obregón, que entrena diario.

Julio César Chávez y Érik 'Terrible' Morales: Dos leyendas del boxeo mundial

Julio César Chávez es conocido por llegar invicto a 90 peleas, la mayor cantidad de toda la historia para un boxeador, mientras que 'Terrible' Morales logró ser campeón mundial en cuatro divisiones.