MLB: Se retira Jon Lester como beisbolista profesional; ¿futuro Salón de la Fama?

EU-. La carrera de Jon Lester como beisbolista profesional ha llegado a su fin después de 16 temporadas en Grandes Ligas, ya que así lo anunció el ahora ex pitcher zurdo.

Lester, reconocido por brillar en la loma en la etapa de postemporada, anunció en una entrevista con Jesse Rogers su retiro como jugador profesional a sus 38 años de edad y habló sobre los planes para su futuro.

"Me gustaría pensar que soy un autoevaluador medio decente. No quiero que nadie más me diga que ya no puedo hacer esto. Quiero poder entregar mi camiseta y decir: 'Gracias. Ha sido divertido.' Ese es probablemente el mayor factor decisivo", declaró Lester.

Breaking: Three-time World Series champion and 200-game winner Jon Lester is retiring after a 16-year career, Lester told @JesseRogersESPN. pic.twitter.com/1h0kbvWbKG — SportsCenter (@SportsCenter) January 12, 2022

Ahora que ya no es jugador, ¿qué hará Jon Lester?

El zurdo nacido en Tacoma, drafteado en 2002 por Red Sox de Boston, señaló que podría considerar participar en la televisión e incluso como tutor de los jóvenes pitchers en el Spring Training de Cachorros de Chicago, pero esto último no de tiempo completo.

Jon Lester y su trayectoria en MLB

El estadounidense jugó para Red Sox de Boston, Atléticos de Oakland, Cachorros de Chicago, Cardenales de San Luis y Nacionales de Washington. De por vida ganó 200 juegos, perdió 117 y terminó con una efectividad de 3.66, en 2 mil 740 entradas lanzadas.

En sus 16 campañas en MLB, Jon Lester ganó tres Series Mundiales (dos con Red Sox y una con Cubs), lanzó un juego sin hit ni carrera (2008), fue campeón de triunfos (2018) y participó en cinco Juego de Estrellas.

Cáncer interrumpió la carrera de Jon Lester en Grandes Ligas

Fue en 2006 cuando Jon Lester fue diagnosticado con cáncer de sangre, pero después de someterse a tratamiento y quimioterapias, el ex pitcher logró vencer la enfermedad y regresó al terreno de juego para tener una exitosa carrera que podría llevarlo al Salón de la Fama Cooperstown.