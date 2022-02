Liga MX: Club Puebla "destroza" a Rayados de Monterrey con burlas en redes sociales

PUEBLA, México-. Nadie puede parar al Club Puebla de Nicolas Larcamón que se mantiene como líder invicto del Clausura 2022 de Liga MX tras seis jornadas, luego de que la 'Franja' venció a Rayados de Monterrey el pasado viernes.

Con un hombre menos y un penal en contra, Puebla superó 1-0 a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido en el que el club camotero, en su cuenta de Twitter, aprovechó al máximo para burlarse de 'La Pandilla'.

Tras un gol en apenas el tercer minuto, Club Puebla subió en Twitter una imagen con el marcador de 0-0 y escribió "Bueno, este gráfico de inicio ya no cuenta mucho PORQUE YA LO GANA EL PUEBLOTA, HIJOS DE SU ENFRANJADISIMA MADRE. DALE RT NADA MÁS PARA QUE NO ME DESPIDAN"

Luego de una falla de Matías Kranevitter, la cuenta de Twitter del conjunto poblano se burló e hizo alusión al pasado Super Bowl de la NFL, pues puso "Gol de campo de Kranevitter, el que le faltó a los Bengals". Esto apenas fue en el minuto 7.

Siguió la "carrilla" para Rayados de Monterrey

El community manager del equipo poblano publicó un video del gol y escribió "Duraron más las Chivas en… ustedes saben el resto", haciendo alusión a que fue una anotación muy tempranera.

Después de que Antony Silva le atajó un penal a Rogelio Funes Mori, el club twitteó "Nos van a eliminar en fase de grupos en Qatar 2022", pues el argentino-mexicano suele ser convocado al 'Tri' por Gerardo 'Tata' Martino.

El tweet del triunfo de Puebla

Cuando el encuentro llegó a su fin y la 'Franja' sumó tres puntos más, el club publicó una imagen en la que dice "En mi casa, con mi gente", en la que se utilizó la letra "M" de Monterrey.