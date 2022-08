Kirian Rodríguez, futbolista español, revela que tiene un extraño cáncer: "Empiezo un partido diferente"

LAS PALMAS, España-. Kirian Rodríguez, futbolista español de UD Las Palmas, anunció que tiene un extraño cáncer llamado linfoma de Hodgkin, quien, a sus 26 años, luchará por su vida contra la enfermedad.

En una conferencia de prensa celebrado a inicios de la semana, el mediocampista español dio el anuncio de que padece cáncer; sin embargo, se mostró totalmente optimista, al asegurar que en diciembre estará de regreso con su equipo.

"En pretemporada, y tengo las pruebas físicas, me comunico con el club que durante las vacaciones no me he encontrado muy bien físicamente. El sábado me confirman que tengo un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer. Estaré apartado un tiempito"

�� Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, ha anunciado esta mañana que padece cáncer.



"Empiezo un partido totalmente diferente al que tienen ustedes. Empieza la lucha. Me veo fuerte. No quiero que vengan con el mensajito de pena, de ánimo, que voy a salir y que en diciembre van a tener un mejor mercado de invierno, porque voy a volver", declaró el futbolista.

¿Cómo afecta el linfoma de Hodgkin?

Esta enfermedad comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos, mismos que se encargan de proteger al organismo de agentes infecciosos externos, según una infografía de Mayo Clinic y Sociedad Americana Contra el Cáncer.

De acuerdo con el doctor Alfonso Dueñas González, de la UNAM, algunos de los síntomas de este tipo de cáncer son perdida de peso, fiebre, fatiga, inflamación de ganglios y sudores nocturnos, entre otros.