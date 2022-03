Kamaru Usman, estrella de UFC, revela por qué desea tanto pelear contra 'Canelo' Álvarez

EU-. Todos quieren pelear contra Saúl 'Canelo' Álvarez, y en esta ocasión el que levantó la mano bien convencido fue Kamaru Usman, peleador estrella de las artes marciales mixtas de UFC.

Posterior a la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs Dmitry Bivol a celebrarse en mayo de este año, el nigeriano Kamaru Usman tiene el deseo de subir al ring y enfrentar al mexicano en septiembre, a quien considera el mejor libra por libra.

"En septiembre, en el Día de la Independencia de México, creo que es lo correcto que 'Canelo' y yo le demos al mundo un show, un entretenimiento que ellos desean. Lo he dicho antes, no se puede hacer hasta que alguien lo haga. Lo respeto, es un gran campeón, el mejor libra por libra"

"Tengo que mostrarle este respeto, pero él necesita mostrarme ese respeto también. Hagamos que pase si él está interesado. Nunca antes los mejores libra por libra de sus respectivos deportes alguna vez se juntaron. Esta pelea será la más grande de toda la historia de los deportes de combate", platicó Kamaru Usman para BT Sport.

¿Qué dijo 'Canelo' Álvarez sobre pelear contra Kamaru Usman?

"Día de pago. Sé que es un día de pago. Quizá, quizá, ¿por qué no? Uno nunca dice que no. Mi entrenador (Eddy Reynoso) me habló sobre eso y dije 'bueno, tú di'", dijo hace días el boxeador tapatío.