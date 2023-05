Julio César Chávez muestra preocupación por su hijo: “No voy a dejar que se muera, así me odie”

HERMOSILLO, México-. Julio César Chávez mostró una vez más preocupación por la salud física y mental de su hijo, luego de que recayó apenas semanas después de que salió de una clínica de rehabilitación en la que estuvo por casi un año.

En una entrevista que Julio César Chávez tuvo con David Faitelson, en la que anunció la cancelación de su pelea contra Erick ‘Terrible’ Morales, el ‘Gran Campeón Mexicano’ dejó en claro que, mientras siga con vida, hará todo para ayudar a su hijo.

“Lo único que puedo decirle a la gente que mientras tenga vida, voy a ayudarlo. Yo soy su padre y no voy a dejar que mi hijo se me muera, así me mienten la madre, así dejen de hablarme, me odien, voy a salvarle la vida como lo he hecho con mucha gente que están en el problema que tuve. Hay unos más tercos que otros, yo fui uno de ellos”

 

“Julito no se ha querido rendir. Sabe que no puede tomar ni una sola pastilla porque eso le detona, así somos los adictos. Ayer me tomé una pastilla para el dolor ya mero me iba al hospital, sentí ansiedad, algo muy raro”, declaró Julio César Chávez González.

Pastillas contra la depresión ocasionaron que Julio César Chávez Jr. sufriera recaída

El pasado lunes, Julio César Chávez Jr. subió a su cuenta de Instagram dos videos en los que hizo varias declaraciones sobre el trato de su familia y cómo le ha ido desde que salió del anexo, hasta que su papá aclaró dos días después que las pastillas contra la depresión ocasionaron la recaída.

“Desafortunadamente, Julio sufre de depresión. Se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro. No durmió dos días y volvió para atrás. Como es adicto se tomó tres y eso le hizo detonar y empezar a recordar cosas del pasado”, señaló el exboxeador sonorense.