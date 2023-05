Julio César Chávez explica por qué canceló su pelea contra ‘Terrible’ Morales en Tijuana

TIJUANA, México-. Julio César Chávez iba a subir una vez más al cuadrilátero para pelear contra Érick ‘Terrible’ Morales en Tijuana, en un evento en el que sus dos hijos boxeadores lo iban a acompañar, pero no será así.

En una entrevista con David Faitelson, el ‘Gran Campeón Mexicano’ explicó por qué es que canceló el combate que iba a tener el próximo sábado 24 de junio contra ‘Terrible’ Morales, quien señaló que lo hizo por su salud física y por la salud mental de su hijo, Julio César Chávez Jr.

“No voy a poder hacer la exhibición. No pude recuperarme de mi lesión en el cartílago del lazo izquierdo, muy pegado al corazón. Traté de descansar un poco para ver si se regeneraba, pero realmente me ha costado mucho trabajo. No me siento bien, la verdad. Y no les quiero regalar una mala actuación, no quiero hacer el ridículo.