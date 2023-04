Julio César Chávez Jr. narra la pesadilla que vivió cuando estuvo anexado: “Pensaba que estaba muerto”

GUADALAJARA, México-. Julio César Chávez Jr. ha pasado momentos difíciles en su vida fuera del ring, como sucedió con la última ocasión en la que estuvo internado en una clínica de rehabilitación.

En una entrevista para Un Round Más con Marco Antonio Barrera, el ‘Hijo de la Leyenda’ narró la pesadilla que vivió cuando estuvo anexado por casi un año, pues llegó a pensar que estaba muerto y que se encontraba en el purgatorio.

“Me cayó como balde de agua helada, porque nunca pensé estar en un lugar así. Al principio decía ‘no mam…, está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá y a todos los que me metieron aquí’. Siempre he pensado que las cosas hay que agarrarlas para bien”

 

“Pasé un año que es un chin… de tiempo, no sé como le hice. Lo más difícil es comer lo que hay. Pensaba ‘a lo mejor ya estoy muerto y no me he dado cuenta’. Te lo juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio. Está difícil porque no estás en tus comodidades. Aguantar el apeste a patas, la comida que te dan, no es fácil, es difícil porque no estás donde quieres estar, no estás con quien quieres estar, no haces lo que tu quieres”, narró Julio César Chávez Jr.

Listo Julio César Chávez Jr. para regresar al ring

Tras el paso de Julio César Chávez Jr. por el anexo que lo dejó marcado, el sinaloense regresará al ring el 20 de mayo de este año en Tijuana, Baja California, pues formará parte de la cartelera del que será el último combate de exhibición de su papá.