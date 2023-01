Julio César Chávez Jr. reaparece y vuelve a retar a 'Canelo' Álvarez: "Que no se haga pende…"

ERMOSILLO, México-. Julio César Chávez Jr. reapareció después de que estuvo anexado durante casi todo el 2022, quien no olvidó a Saúl 'Canelo' Álvarez y una vez más lo retó para una pelea de revancha.

En una entrevista para "El boxglero", Julio César Chávez Jr. declaró que está listo para tener una revancha con 'Canelo' Álvarez, mismo que además atacó a su compatriota, al afirmar que no ha tomado riesgos en su carrera.

"Pues soy boxeador, si quiere pelear conmigo, porque es morbo, también va a generar y aunque diga que no y se haga pen… sativo, va a generar mucho la revancha y si se hace pend… que está en otro nivel, ¿de qué nivel hablas? Aquí no hay niveles"

"Yo he peleado con los mejores en el momento que sea, en las circunstancias que sean; a diferencia de él tengo esa gran ventaja. Él ha ganado con circunstancias favorables a él, no ha hecho el riesgo como yo lo he hecho", dijo Chávez Jr.

¿Cómo quedó la pelea entre Julio César Chávez Jr. y 'Canelo' Álvarez?

Celebrada la pelea en mayo del 2017, Saúl 'Canelo' Álvarez venció sin mayores complicaciones al sinaloense por decisión unánime. Desde ese entonces, el 'Hijo de la Leyenda' ha insistido con tener un combate de revancha.