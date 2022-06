Julio César Chávez solo quiere que su hijo se recupere: "Si pelea no me importa, solo me importa su vida"

CULIACÁN, México-. A estas alturas, a Julio César Chávez ya no le importa si su hijo se dedica al boxeo o no cuando salga de su rehabilitación, pues el 'Gran Campeón Mexicano' solo quiere que esté bien y recupere su vida.

Una vez más, Julio César Chávez González fue cuestionado sobre este tema y señaló que el 'Junior' está en proceso de recuperación, quien confió en que retomará su camino, en una entrevista con TV Boxeo.

"Julio está en un proceso de recuperación, ya lo dije. Va bien mi hijo gracias a Dios, él va a salir de ahí, va a salir recuperado. Espero que le caiga un rayito de luz y realmente retome su camino"

"Ya si pelea o no pelea, no me importa, lo único que me importa es su vida, que recupere a su familia, su esposa, sus hijos. Es muy triste ver a mis nietos solos sin su padre por las pendej.. que él cometió. Está a tiempo todavía, va por buen camino", compartió Chávez.

Julio César Chávez Jr. dio mucho de qué hablar a inicios del año

El 'Hijo de la Leyenda' protagonizó varios escándalos a inicios del año, pues se lanzó varias veces contra su papá, fue detenido, habló de su parentesco con Ovidio Guzmán y portó una gorra del 'Chapo' Guzmán en video en vivo.