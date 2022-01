Julio César Chávez Jr. se burla de 'Canelo' Álvarez: "Ya le he bajado varias morras"

CULIACÁN, México-. Una vez más Julio César Chávez Jr. volvió a crear polémica en redes sociales al lanzarse contra su compatriota, Saúl 'Canelo' Álvarez, pero en esta ocasión fue por algunos asuntos fuera del cuadrilátero.

En una plática con TV Boxeo, Julio César Chávez Jr. dijo, con toda la seguridad, que es el "más guapo del boxeo" y que incluso le ha quitado varias novias, motivo por el que le "tiene coraje".

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad, tengo 61 peleas de boxeo y no parezco boxeador, así como otros. Ni el 'Canelo', no la hace, la neta, ya le he bajado a varias morras, por eso me tiene coraje"

"Tengo 71 peleas profesionales, 19 años peleando con los mejores de todo el mundo y compitiendo en todo el mundo con gente de todos los países, he perdido peleas, pero nada más, la verdad es que es por circunstancias", declaró el sinaloense.

La rivalidad de Julio César Chávez Jr. y Saúl 'Canelo' Álvarez

Fue en 2017 cuando el 'Hijo de la Leyenda' y el tapatío subieron al ring y se enfrentaron en un combate totalmente mediático, el cual tuvo como ganador a 'Canelo' Álvarez por decisión unánime.

Pero después de esa pelea, Julio César Chávez Jr. ha aprovechado algunos momentos para lanzarse contra Saúl Álvarez y criticar algunas de sus últimas peleas.