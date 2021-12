Julio César Chávez Jr. dice que su papá es muy negativo: "Me decía: Hey, cabrón, eres joto o qué"

CULIACÁN, México-. Algunos altibajos ha tenido la relación de padre-hijo entre Julio César Chávez señor y el "Junior", y fue en esta ocasión Chávez Jr. quien se abrió e hizo algunas confesiones en sus redes sociales.

Previo a su regreso al ring, Julio César Chávez Jr., muy activo en las redes sociales, hizo en sus historias de Instagram algunas críticas para su papá, apodado el 'Gran Campeón Mexicano'.

"Él (Julio César Chávez) dice muchas cosas de mí y yo les voy a decir una cosa, así, en secreto: Los fans de mi papá lo adoran como boxeador, pero como persona, la verdad, es muy negativo"

"Cuando yo comencé a entrenar él tomaba mucho y me decía: Ey, cabrón, tú qué onda, eres joto o qué . Yo lo respetaba mucho y casi no hablaba, pero cuando lo hacía le decía: ' Me gusta el box '. Él no perdona nada de nada y yo no tengo nada con nadie, simplemente digo la verdad", reveló el boxeador sinaloense de 35 años.

Le molesta a Chávez Jr. que distraigan a su papá con él

Algo que no soporta Julio César Chávez Jr. es que a su papá lo distraigan con él, pues él siempre se ha esforzado en no molestarlo y estar bien con su padre, confesó. Además, se lanzó también contra sus hermanos.

"Él dice cosas raras sobre mí porque, como me ven ahorita, yo estoy siempre con él o mejor, porque ahorita estoy dando el peso para la pelea. Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, pero porque ellos andan bien mal, son bien antreros. Mi papá nunca me ha visto mal", aclaró Chávez Jr.

¿Cómo ha sido la carrera de Julio César Chávez Jr. arriba del ring?

Fuera de las polémicas y arriba del ring, el nacido en Culiacán mantiene un récord como profesional de 52 peleas ganadas (34 por nocaut), seis perdidas y un empate. De todas sus derrotas, cuatro han sido en sus últimos seis enfrentamientos.