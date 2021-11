Julio César Chávez Jr. advierte "Me quedan muy buenos años"

MÉXICO-. Los resultados de las últimas peleas no le han favorecido a Julio César Chávez Jr., pero el 'Hijo de la Leyenda' está convencido de que todavía tiene mucho que dar en el cuadrilátero.

Previo a su combate contra David Zegarra a celebrarse el próximo mes de diciembre, Julio César Chávez Jr. advirtió que solo quiere enfocarse en su carrera, pues está seguro de que le "quedan muy buenos años"

"Quiero estar enfocado en mi carrera y no en otras cosas, me quedan muy buenos años, solamente me tengo que cuidar como un deportista de alto rendimiento. Estoy muy contento de volver a subir al ring otra vez, que la vida me da esta oportunidad…"

"Porque la última pelea comenté que sentó la muerte al pelear con bronquitis. Todavía traigo unos problemas de respiración, pero le estoy echando muchas ganas. Quiero seguir constante en mi carrera hasta donde pueda", comentó el boxeador sinaloense.

El récord de Julio César Chávez Jr.

El culichi de 35 años tiene un récord de por vida de 52 peleas ganadas (34 por KO), seis perdidas y un empate. Cabe mencionar que de sus seis derrotas, cuatro han sido en sus seis últimos combates.

La más reciente pelea de Julio César Chávez Jr., fue en junio de este año, cuando perdió contra el legendario ex peleador de artes marciales mixtas, Anderson Silva, de 46 años, por decisión dividida.