Julio César Chávez Jr. revela fecha de su pelea: "Me voy a preparar mucho mejor"

MÉXICO-. Un regreso más tendrá al ring Julio César Chávez Jr., luego de ausentarse por unos meses del cuadrilátero y las redes sociales por asistir a un "retiro espiritual".

El 'Hijo de la Leyenda' reveló en sus redes sociales la fecha de su próxima pelea, que será el sábado 18 de diciembre, y además advirtió que ahora sí va en serio para ganar.

"El 18 de diciembre voy a pelear, para que me apoyen. Voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo. Me voy a preparar mucho mejor, mucho más a gusto. Yo me preocupaba por todo, y nadie se preocupaba por mí"

"Ya me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie más. Está cabr… No me pinté el pelo, ya no hago TikToks, porque dicen que estoy loco y se aprovechan de eso", dijo Chávez Jr., en sus historias de Instagram.

El récord de Julio César Chávez Jr.

Todavía sin rival confirmado, Julio César Chávez Jr. volverá al cuadrilátero con 60 peleas disputadas en su carrera, quien mantiene un récord de 52 victorias (34 por nocaut), seis derrotas y un empate.

Sin embargo, al sinaloense no le ha ido para nada bien en sus últimos seis combates, ya que ha perdido cuatro y solo ha ganado dos. Su último duelo fue contra Anderson Silva, ex peleador de artes marciales mixtas de 46 años, a mediados de este año.