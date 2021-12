Julio César Chávez Jr. confiesa que lo metieron a rehabilitación y qué es lo que consumía

MÉXICO-. Julio César Chávez Jr. se "desapareció" de las redes sociales por unos meses la segunda mitad del año tras su pelea contra Anderson Silva, quien confesó que estuvo en una clínica de rehabilitación.

Chávez Jr., quien se preparara para volver al cuadrilátero el próximo sábado 18 de diciembre, platicó que estuvo en rehabilitación por tres meses y medio, gracias a que su esposa lo inscribió. Además, reveló la sustancia que consumía.

"Duré tres meses y medio sin ver a mi hijo porque estuve en la clínica. Supuestamente la mamá de ellos me metió. Me metí a la clínica para que estuviera bien"

"Me metía unas pastillas como a las que salió positivo Óscar Valdez, que son para bajar de peso, yo no uso nada más. Pero fue para hacer tiempo, porque soy una persona adulta, le estoy diciendo pero se aprovechan y me tuvieron ahí y aprovecharon”, relató el boxeador mexicano.

A Chávez Jr. no le gustó que lo metieran a clínica de rehabilitación

El 'Hijo de la Leyenda' explotó contra su esposa Frida Muñoz y su "falta de compromiso", por lo que dejó en claro que la relación con la madre de sus hijos no es del todo sana.

"A veces ella no me contestaba, no hay información. Me preguntan si me quisiera divorciar y no quisiera porque tengo hijos, lo primordial son mis hijos. Si no cuida a mis hijos, no me atiende a mí, si hace lo que quiere, entonces no hay un compromiso", lamentó Chávez Jr.