José Ramón ataca a Faitelson por criticar a 'Canelo': "Un periodista no puede tenerle tanto odio a un deportista"

LAS VEGAS, EU-. Saúl 'Canelo' Álvarez perdió contra Dmitry Bivol el pasado sábado y esto ocasionó que David Faitelson, el famoso periodista deportivo de ESPN, lanzara varias críticas para el boxeador mexicano, en decenas de tweets.

Y una vez más, José Ramón Fernández y Faitelson chocaron con sus opiniones, y esto comenzó cuando 'Joserra' señaló que la derrota de 'Canelo' no mermará su trayectoria y huella en el boxeo mundial. "Saúl se recuperará y seguirá triunfando. Para los envidiosos del éxito ajeno, leo muchos", escribió.

Tres horas después, David Faitelson citó el tweet de José Ramón Fernández y lo cuestionó: "¿Ahora te dedicas al periodismo rosa, José Ramón? ¿Cuándo perdimos al periodista crítico, profundo y analista?".

José Ramón dedica "venenoso" tweet a David Faitelson, pero no lo etiquetó

"No entraré en polémicas. Soy un periodista íntegro y serio; no cambio de equipo cada semana, ni me muevo por intereses. Repito, ayer 'Canelo' perdió justamente, pero se repondrá y demostrará que es un gran atleta. Un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista", twitteó Fernández.

David Faitelson deja fuera a 'Canelo' Álvarez de su top 10 de boxeadores mexicanos

Faitelson compartió en su cuenta de Twitter su top 10 de boxeadores mexicanos de toda la historia, en la que dejó fuera a 'Canelo' Álvarez. La lista está encabezada por Julio César Chávez, Rubén Olivares y José Ángel Nápoles.