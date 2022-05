¿Qué sigue para 'Canelo' Álvarez ahora que perdió contra Dmitry Bivol?

LAS VEGAS, EU-. Después de nueve años, Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a sufrir una derrota arriba del cuadrilátero, al ser dominado durante todo el combate por Dmitry Bivol el pasado sábado, en pelea de peso semipesado.

El plan de 'Canelo' Álvarez era vencer a Bivol para quitarle su cinturón y en septiembre de este año completar la trilogía contra Gennady Golovkin, pero le derrota del mexicano cambió su futuro.

Ahora que Saúl 'Canelo' Álvarez perdió contra el ruso, el plan del mexicano es buscar la revancha contra Bivol en busca de ahora sí vencerlo, pues esto dijo en el ring de T-Mobile Arena, luego de perder.

"Claro que sí, esto no se queda así. Es un gran campeón. En el boxeo se gana y se pierde; me tocó perder. No voy a dar excusas", declaró Saúl 'Canelo' Álvarez.

¿Dmitry Bivol aceptará la revancha? Esto dijo el ruso

Por su parte, Dmitry Bivol dejó en claro que aceptará una revancha contra el tapatío: "No hay problema. Quise esta pelea por mucho tiempo. Estoy listo para la revancha", dijo el europeo.