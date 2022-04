'Canelo' Álvarez habla sobre potencial tercera pelea contra Gennady Golovkin

MÉXICO-. Saúl 'Canelo' Álvarez todavía no ha peleado contra Dmitry Bivol, pero ya hay fuertes rumores de una trilogía entre el mexicano y Gennady Golovkin en septiembre de este año.

Sobre el potencial tercer combate entre 'Canelo' Álvarez y 'GGG', el campeón unificado de peso supermediano declaró que el duelo sería algo "personal" y que después de enfrentar a Bivol determinará si peleará contra el kazajo.

"No vi la pelea (contra Murata), he visto los highlights nomás. Como esperábamos, que Golovkin ganara por nocaut, lo hizo. Lo de personal, yo tengo una pelea importante ahorita que estoy concentrado en eso, pero siempre ha sido personal", declaró para No Puedes Jugar Boxeo.

"Él siempre dice algo sobre mí, siempre habla de mí. Por eso es personal. Lo primero es lo primero: estamos hablando de la pelea de Bivol. Necesito ganar esta pelea y luego ya veremos", dijo el tapatío para ESPN.

Las dos peleas anteriores entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin

'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentaron por primera vez en 2017, en una pelea que terminó en empate, mientras que en la segunda, el mexicano venció al kazajo por decisión mayoritaria, un año después.