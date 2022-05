Pierde "Canelo" Álvarez ante el ruso Dmitry Bivol; esta es su segunda derrota

LAS VEGAS.- Sonó la campaña por última vez, y Saúl "Canelo" Álvarez estaba seguro de que no iba a gustarle lo que estaba a punto de escuchar. Esta nueva travesía por los semipesados no fue como lo imaginó.

“Canelo” (57-2-2, 39 KO’s) falló en su intento de arrebatarle el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al ruso Dmitry Bivol (20-0, 11 KO’s), quien mostró cómo controlar a quien era considerado el mejor libra por libra en el mundo. Después de ocho años y medio, Álvarez perdió nuevamente.

Arrancó el duelo Canelo vs Bivol de forma intensa en la Arena T-Mobile. Desde el primer round, Bivol se posicionó como protagonista, ya que gracias a su ventaja física (1.83 metros, por 1.78 del Canelo) tomó en seguida el control de la batalla, conectando poderosos ataques mientras mantenía a distancia al tapatío.

Le hizo una seña de que no era suficiente

En el quinto lo cimbró con una poderosa derecha. Saúl tomó fuerza y le hizo una seña con el guante derecho de que no era suficiente, pero sus piernas mostraron lo contrario. Pasó lo mismo en el séptimo, cuando Dmitry lo arrinconó y le asestó un par de fuertes combinadas, coronadas con rectos a la mandíbula. La campana salvó al "Canelo", justo cuando parecía que no resistiría.

El dominio de Bivol se extendió durante el inicio de la segunda mitad de la contienda. Saúl estaba exhausto, muestra de eso es que respiraba por la boca. No es un tipo de pelea al que está habituado: con la defensa como prioridad, agazapado. Por eso no sorprendió el resbalón en el octavo episodio, porque fue eso. El "Canelo" conoció la lona por cansancio, no a causa de un golpe del rival. Fracasó.