¿José Ramón Fernández estaría dispuesto a trabajar en Televisa? Esto respondió

CIUDAD DE MÉXICO-. José Ramón Fernández es sinónimo de TV Azteca Deportes e ESPN, pues el famoso periodista mexicano, durante casi toda su trayectoria profesional, ha estado en esas cadenas de televisión.

Sin embargo, algo que no descarta por completo José Ramón Fernández es formar parte de Televisa Deportes (TUDN); eso sí, siempre y cuando le ofrezcan un sueldo atractivo y lo dejen hacer "lo que quiera".

"Nunca me han llamado, pero, si me llaman, me dan un sueldo maravilloso y me dejan hacer lo que yo quiera, perfecto, lo haría. Pero va a ser difícil, tendría que cortar de tajo a muchos, a muchísimos", reveló en entrevista con Jorge Van Rankin.