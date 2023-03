Joana Sanz anuncia fin de su relación con Dani Alves con carta escrita a puño y letra

BARCELONA, España-. La relación de Dani Alves con Joana Sanz terminó después de casi ocho años, luego de que la modelo española anunció su separación con el futbolista brasileño después de que este fue encarcelado por abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, Joana Sanz publicó una imagen de una carta escrita por ella a puño y letra, en la que anunció el fin de su relación con Dani Alves.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento… Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos"

"Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", escribió la ahora exnovia del sudamericano.

Joana Sanz ya había borrado sus fotos con Dani Alves

Aunque Joana Sanz apenas anunció su separación con Dani Alves este miércoles 15 de febrero, desde el pasado 26 de enero borró todas las fotos que tenía con él en su cuenta de Instagram.

En un principio, la originaria de Tenerife defendió a su entonces pareja al decir: "Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto"; sin embargo, la relación llegó a su fin.