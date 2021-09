Ex pareja denuncia a ex boxeador Juanma López por violencia; es arrestado

PUERTO RICO-. El ex boxeador boricua Juan Manuel López fue arrestado por violencia doméstica, luego de varias acusaciones de su ex pareja “La Pekistana”, reconocida comunicóloga e influencer en Puerto Rico.

La ex pareja del boxeador de inmediato hizo viral su situación al denunciar a Juanma López a través de su cuenta de Instagram, quien relató la violencia que vivió al lado del ex campeón mundial y mostró evidencias.

“Aquí tienen mi hermosa relación y el hermoso maquillaje que me hizo Juan Manuel López, alias “Juanma, el campeón”, escribió Andre Ojeda, acompañado el texto de cuatro imágenes de su rostro maltratado.

[AHORA] La expareja del boxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera denunció hoy al púgil por abuso, maltrato y agresiones físicas y psicológicas. Dijo, además, que quiso denunciarlo desde hace meses pero que no lo hizo por miedo a cómo se vería públicamente.



Además, publicó un video tomado por el mismo “Juanma”, en donde el ex boxeador menciona “Este es un video, para que todo mundo sepa que es una put…”, en donde le lanzó un golpe.

“La Peki” confesó todo lo que ocurrió

“Quiero que esta historia la guarden y se hagan virales. Me he quedado callada cada vez que recibo comentarios. ¡Yo dejé a Juanma porque es un maltratante, un hombre abusador, que tiene problemas de alcoholismo. Cuando bebe alcohol se transforma en una persona que no es”

“Juanma me ha dado muchas veces, me ha ahorcado, me ha apretado mis partes privadas. Yo estuve casi dos meses fuera de las redes sociales porque me dejó un ojo que ustedes van a ver porque lo voy a publicar”, denunció Andrea Ojeda.

Juanma López fue arrestado

El ex pugilista de 38 años, quien en su carrera ganó 36 peleas, fue arrestado la noche del pasado martes en Caguas, luego de que él mismo se entregó.