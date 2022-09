Esteban Loaiza: Mujer trans dice que tiene una relación con el ex de Jenni Rivera y que él le fue infiel

CIUDAD DE MÉXICO.-Un mujer trans, llamada Ximena “La Buchi”, dijo tener una relación sentimental con el ex de Jenni Rivera, Esteban Loaiza.

Sin embargo, durante una entrevista con la revista TVyNovelas se enteró de una presunta infidelidad del ex beisbolista, por lo que la relación podría haber llegado a su fin.

Ximena dice que conoció a Loaiza en un juego de beisbol en Veracruz, y que se mantuvieron en contacto: "Nos queremos bien y mucho".

¿Cómo se enteró de la presunta infidelidad?

En la entrevista le preguntaron si tenían una relación abierta, ya que Esteban había publicado una foto en sus redes sociales con otra mujer y que traía la misma pulsera que ella.

"¿Viste sus redes sociales?", cuestionó TVyNovelas, a lo que ella respondió: "No todavía, ¿por qué?"

"Vimos que estaba con otra chica y nos pareció curioso que tuvieran pulseras iguales...", siguió la revista y ella dijo: "¿Cómo crees? Dame un segundo, déjame ver...".

"No eres tú, ¿verdad?", indicó la publicación y ella señaló: "No, claro que no; bueno, pues, wow… qué sorpresa. Tal cual como ustedes se quedaron sorprendidos yo también me quedé, estoy realmente sorprendida".

Ante la situación, “La Buchi” dijo que esto le hacía sentir que "todos los hombres eran unos mentirosos".

Me hace pensar que todos los hombres son unos mentirosos, infieles y mujeriegos; nunca me habló de ninguna relación, hablábamos todo el tiempo", lamentó.

La chica dijo sentirse decepcionada porque ella "siempre le habló de toda la verdad, incluso de su sexualidad".

"La verdad, qué poca mad… que no me haya hablado con la verdad, porque yo siempre le hablé con la verdad, desde mi sexualidad hasta mis sentimientos".

Por último, Ximena descartó darle una segunda oportunidad a Esteban Loaiza.

"No, yo no doy segundas oportunidades, y se lo advertí, le dije que dejara de salir con mujeres; en fin, crea fama y échate a dormir".