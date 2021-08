¡El final! Messi se despide oficialmente de Barcelona con lágrimas en los ojos

BARCELONA, España-. Este domingo fue uno de los días más tristes para los millones de aficionados que tiene Barcelona en todo el mundo, pues Lionel Messi se despidió de forma oficial del club, con lágrimas en los ojos.

Después de toda una vida como futbolista azulgrana, Messi le puso fin a una etapa que duró décadas y en la que fue considerado como uno de los mejores jugadores de la historia.

“Es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. Este año estaba convencido mi familia y yo que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir a nuestra casa que era lo que más queríamos. Hoy me toca despedirme de esto”

�� La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

“Llegué siendo muy chiquito con 13 años, después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad. Me queda agradecer todo lo vivido a mis compañeros, ex compañeros, a toda la gente del club”, declaró Messi mientras lloraba.

Su deseo de regresar

“Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club en lo que sea, ojalá pueda aportar en algo para que este club siga siendo el mejor del mundo. Seguramente en este momento me olvide de muchísimas cosas por querer decir, pero no estoy en muchas condiciones de pensar y me salgan las palabras”, finalizó.

Recibe aplausos y rompe en llanto

Luego de sus palabras en la conferencia de prensa de despedida, Lionel Messi recibió aplausos de las personas presentes, sobre todo de sus ahora ex compañeros, por lo que el argentino no pudo más y rompió en llanto.