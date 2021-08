¿Lionel Messi a Manchester City? Esto dijo Pep Guardiola

MANCHESTER, Inglaterra-. El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, ha afirmado en una entrevista con la web del club inglés que el argentino Lionel Messi, que no seguirá en el Barcelona, no está en sus pensamientos.

Guardiola, quien admitió estar sorprendido por el anuncio hecho el jueves por Barcelona, descartó cualquier movimiento por Messi en este momento, debido a que el club ciudadano ha hecho enormes gastos.

"Nos hemos gastado 40 millones de libras en Jack Grealish: hemos pagado 100 millones de libras y se han obtenido 60 millones de libras por los traspasos", dice Guardiola a la web del club.

"Llevará el número 10. Nos convenció Grealish y nos convenció que Leo se quedaría en el Barça. Ahora mismo (Messi) no está en nuestro pensamiento", aclaró.

Fue una sorpresa para todos

"El presidente tenía claro el motivo. No hablé con el jugador ni con el presidente, así que no sé qué pasó. Pero cuando se pierde mucho dinero la decisión está tomada. Pero como seguidor del club, me encantaría que terminara su carrera allí", agregó su ex entrenador.

"Todo lo que puedo decir es gracias por llevar al Barcelona a otro nivel, por permitir que el Barcelona domine el mundo durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera. Su contribución ayudó al club a alcanzar otro nivel", opinó.