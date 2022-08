David Faitelson le propone a Ricardo Salinas comprar a Chivas y esto respondió el empresario

Vender no, comprar chivas… pues pienso igual que con la compra de @Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan… no, la verdad no.



Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes https://t.co/LdfmotTn0m