Jugadoras mexicanas de futbol americano piden apoyo a Ricardo Salinas con vuelo a Finlandia; el empresario las "batea"

CIUDAD DE MÉXICO-. Momentos de tensión y estrés vivieron las jugadores de la Selección Mexicana Femenil de futbol americano en los últimos días, pues no podían viajar a Finlandia para disputar el Mundial 2022.

Después de que las seleccionadas mexicanas no pudieron viajar, debido a huelgas en aerolíneas europeas y a que no recibieron el apoyo de las autoridades del país, solicitaron apoyo a Ricardo Salinas Pliego, pero, al parecer, eso no fue una buena idea.

"Buenas noches, señor Ricardo Salinas Pliego. Hoy nos acercamos a usted para pedirle ayuda, porque creemos que es el único ciudadano en México que nos puede ayudar. Tenemos un problema, no hay vuelos. Tenemos un proceso atrás que inició desde enero y ahora no tenemos como ir a Finlandia"

Esta noche, ¡No se duerme! 60 mujeres valientes siguen buscando llegar a #Finlandia. Gracias a todos por su empatía y comentarios



Sr. @RicardoBSalinas sabemos que es una persona comprometida con el futuro de México ¡Escúchelas!



¡Ayúdennos a compartir! — Laura Sandoval (Miss Running Bomb) (@LAuTrEK) July 30, 2022

"Estamos en México, pero literal tenemos que estar mañana jugando nuestro primer partido contra Gran Bretaña. Creemos que eres la única persona que nos puede ayudar para volar a Finlandia. Te pedimos, con toda la desesperación, tristeza, con todos los sentimientos, para que nos ayudes por favor", dijo una de las jugadores, al lado de sus compañeras.

Ricardo Salinas Pliego "batea" a las jugadores de Selección Mexicana Femenil

Después de que el video de las chicas solicitándole ayuda al famoso empresario mexicano se volvió viral en Twitter, Ricardo Salinas Pliego rechazó apoyarlas y, además, aconsejó exigirle al gobierno.

"No, exíjanle al gobierno", respondió Ricardo Salinas Pliego. Además, el dueño de TV Azteca escribió "Estoy contigo, ahora resulta que el malo voy a ser yo", después de que Ernesto D'Alessio cuestionó el trabajo de la CONADE.

Las jugadoras de México lograron hacer el viaje este domingo

Fue este domingo cuando algunas de las jugadoras mexicanas arribaron a Helsinki, Finlandia, mientras que otras están varadas en París, Ginebra e Islandia, en busca de llegar a la sede del torneo, según los últimos reportes.