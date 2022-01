Iván García podría retirarse como clavadista por reducción de beca: "Tengo una familia que mantener"

MÉXICO-. Después de representar a México por años en competencias internacionales, como Juegos Olímpicos, Iván García podría retirarse de los clavados, debido a reducción de beca.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) redujo la cantidad de dinero que se le da a los atletas mexicanos de alto rendimiento mediante becas, y uno de los afectados fue Iván García, clavadista tapatío de 28 años.

"Obviamente tengo que ver la cuestión de mi beca, porque desde agosto no me han pagado, entonces por más amor que le tenga a los clavados debo mantener a mi familia, y tengo entendido que me darán la beca de seis mil pesos"

Olímpico una vez… Olímpico para toda la vida ..



Un hombre recibir el reconocimiento de #OLY por ser atleta olímpico y Medallista Olímpico �� @SEDENAmx @COM_Mexico pic.twitter.com/XfmnQcLd6g — Ivan García (@Ivangarciapollo) January 18, 2022

"Quiero aclarar que nunca hice deporte por dinero, sino porque me gusta, pero necesito ver si hay una reestructuración, porque no puedo dedicarle todo el día para seis mil pesos, porque tengo una familia que mantener y no me alcanza para la colegiatura de mi niña, entonces esperemos que las cosas se resuelvan y podamos llegar a un acuerdo", declaró García.

Iván García y sus participaciones en Juegos Olímpicos

Apodado 'Pollo', Iván García ya representó a la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ganó medalla de plata, así como en Río 2016 y Tokio 2020.

Cabe señalar que Iván García es el esposo de la también clavadista mexicana, Paola Espinosa, quienes tienen una hija llamada Ivana.