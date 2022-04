¿Cuándo y dónde será la pelea de Julio César Chávez vs Daniel Zaragoza?

CIUDAD DE MÉXICO-. Alguien que al parecer se rehúsa a colgar los guantes de forma definitiva es Julio César Chávez, quien volverá a subir al ring para una pelea de exhibición contra Daniel Zaragoza.

El 'Gran Campeón Mexicano', quien supuestamente se había retirado de los cuadriláteros de forma definitiva en junio del año pasado, volverá a pararse sobre el ring para pelear en un evento que será homenaje para Ignacio 'Nacho' Beristáin.

Será el próximo sábado 21 de mayo en la Plaza de Toros, de la Ciudad de México, cuando Julio César Chávez tenga una pelea más de exhibición, a sus ya 59 años.

Daniel Zaragoza, el rival de Julio César Chávez

Con 64 años, Daniel Zaragoza será el rival de Chávez en el cuadrilátero, conocido como el 'Zurdo de Tacubaya'. Cabe mencionar que el nacido en la Ciudad de México fue el primer boxeador entrenado por 'Nacho' Beristáin en ser campeón mundial.

Julio César Chávez quiere más: Le pidió una pelea de exhibición al 'Terrible' Morales

Apenas el pasado mes, Julio César Chávez y Érik 'Terrible' Morales acordaron un combate de exhibición a celebrarse a finales de este año en el Estadio Caliente, de Tijuana, Baja California, en una plática en el podcast Un Round Más.

"¿Sabes una cosa? Me gustaría hacer una exhibición contigo. ¿Vas a aguantarla? No sabes ni tirar un pin… gancho tú, wey, puro jab, derecha. Así como estoy sí te pego una ching… Ya me retiré de las exhibiciones, pero vamos a ver", dijo el sonorense.