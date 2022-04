La verdad de Julio César Chávez: "No pegaba duro", revela uno de sus ex rivales

MÉXICO-. Julio César Chávez es considerado uno de los mejores boxeadores de toda la historia no solo en México, sino en todo el mundo, pero el sonorense "no pegaba duro", reveló uno de sus ex rivales.

Mario 'Azabache' Martínez, ex pugilista tapatío que peleó contra el 'Gran Campeón Mexicano' en 1984 y que perdió por nocaut técnico, dijo que la característica de Chávez no era precisamente golpear fuerte.

"No era un peleador que pegaba duro, pero era un peleador que era insistente, iba tras de ti, tras de ti. Yo decía: 'este cabrón cómo aguanta'"

"Yo no pego despacito, también tenía mi pegada, pero él aguantó. Fueron muy pocas veces las que lo tumbaron y en realidad era muy buen peleador", relató Martínez.

¿Cuántas peleas ganó Julio César Chávez por nocaut?

De las 107 peleas que ganó como boxeador profesional Julio César Chávez y que lo catalogaron como leyenda, 85 fueron por la vía del nocaut, es decir, un 73.91 por ciento de sus victorias.

Te puede interesar: Julio César Chávez defiende a 'Canelo' Álvarez de las críticas de su hijo