Confiesa Julio César Chávez que sus hijos están en rehabilitación: "Hay que darles una nueva oportunidad"

CIUDAD DE MÉXICO-. Las adicciones volvieron a ser un problema para los hijos de Julio César Chávez en sus vidas tanto arriba como abajo del cuadrilátero, pero ya están en rehabilitación, confirmó el legendario ex boxeador mexicano.

En entrevista para Ventaneando, Julio César Chávez confesó que sus hijos (Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez) están en rehabilitación, pero tiene la tranquilidad de que estarán bien, pues los considera "buenos y nobles".

"Están, pues, en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son nobles. Desafortunadamente a veces agarran el camino equivocado, siguen pasos que ya vivieron como lo viví yo"

Aquí saludando a pura leyenda en Houston Texas, mi querido @MikeTyson Pete Rose, DarrylStrawberry y Doc Gooden. pic.twitter.com/uygjENtDDW — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 29, 2021

"Creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad. Creo que todos merecemos una nueva oportunidad y más estando limpios. Hay muchos errores que tienen que corregir porque esta vida no los lleva a nada bueno", platicó el sonorense.

Julio César Chávez habló también del distanciamiento con sus hijos

Desde la pelea de Julio César Chávez contra 'Macho' Camacho Jr., sus hijos han estado distanciados de él, y uno de los motivos fue por el hecho de que el 'Gran Campeón Mexicano' subió al cuadrilátero a Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Son mis hijos, yo los quiero y me duele en el alma lógicamente, y que no me hablen sí cala. Pero ahorita están recapacitando, yo pienso que en unos meses más todo va a volver a la normalidad"

"Lo del 'Canelo' fue algo espontáneo. El muchacho se ha ganado todo lo que tiene a base de esfuerzo, perseverancia, disciplina, y ellos estuvieron ahí también, pero desafortunadamente no han querido", indicó.