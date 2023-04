‘Canelo’ Álvarez se defiende de Juan Manuel Márquez: “Personas como él están podridas de su cabeza”

HERMOSILLO, México-. Saúl ‘Canelo’ Álvarez esta vez no se quedó callado y respondió a las críticas de Juan Manuel Márquez, luego de que el legendario exboxeador mexicano cuestionó el nivel del que será el próximo rival del tapatío.

A lo largo de la carrera de Saúl Álvarez, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez ha sido crítico de la trayectoria de ‘Canelo’ en el ring, pero en esta ocasión el jalisciense señaló que “personas como él están podridas de su cabeza.

“Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué, pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo.

"Juan M. Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera.Por envidia o no sé por qué. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano.Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza"



-Canelo Álvarez pic.twitter.com/tqHQqW3tGV— Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) April 13, 2023

“Él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerles mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza”, mencionó Saúl Álvarez para la revista Rolling Stone.

Juan Manuel Márquez no considera a ‘Canelo’ Álvarez en el top cinco de mejores boxeadores mexicanos

El año pasado, ‘Dinamita’ Márquez, recordado por el icónico nocaut a Manny Pacquiao, mencionó a los mejores boxeadores mexicanos para él, pero a ‘Canelo’ Álvarez lo dejó fuera de su lista, ya que considera que “nunca ha peleado contra los mejores”.

‘Canelo’ Álvarez listo para pelear en México por primera vez en 10 años

Este sábado 6 de mayo Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará en México por primera vez desde 2011, cuando en su natal Guadalajara, Jalisco, enfrente a John Ryder, en un cuadrilátero que se instalará en la cancha del Estadio Akron, la casa de Chivas.