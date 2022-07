Juan Manuel Márquez explica por qué dejó a 'Canelo' Álvarez fuera de su top cinco de boxeadores mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO-. Juan Manuel Márquez, considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia, ha demostrado en varias ocasiones no ser fan de Saúl 'Canelo' Álvarez, pues ni siquiera lo colocó en su top cinco.

El 'Dinamita' Márquez mencionó a los cinco mejores boxeadores mexicanos de toda la historia, pero el nacido en la Ciudad de México dejó fuera a 'Canelo' Álvarez, y explicó el por qué no termina de convencerlo.

"No, no, no, ¿por qué?, yo voy a decirlo. Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios…"

"Es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles 'tienes que hacer esto'", explicó Juan Manuel Márquez.

¿Quiénes son los cinco mejores boxeadores mexicanos de la historia para Juan Manuel Márquez?

El nacido en Iztacalco, de la Ciudad de México, quien fue campeón mundial en cuatro divisiones, no pudo limitar su lista a solo cinco, pero sí mencionó a Julio César Chávez, Humberto 'Chiquita' González, Rubén 'Púas' Olivares, Ricardo 'Finito' López, Salvador Sánchez y Carlos Zárate, entre otros.