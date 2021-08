Aremi Fuentes es recibida como campeona

Mexicali, BC.- Con música de mariachi, pancartas, flores y aplausos, la halterista de Baja California, Aremi Fuentes, arribó a Mexicali tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alrededor de las 23:30 horas de este martes, la atleta de 28 años de edad cruzó la puerta del aeropuerto internacional de la capital bajacaliforniana y enseguida, fue recibida tanto por su pareja sentimental y fisioterapeuta, Eric González, como por su entrenador, José Manuel Zayas.

Estoy agradecida con la gente cachanilla que me abrió las puertas y que me hace sentir como en casa. Estoy muy contenta con este resultado que no solo es mío, sino de toda la gente que ha estado apoyándome y al pendiente de mí”, confesó Fuentes.

La reciben entre lágrimas

Entre lágrimas, la ganadora de la medalla 72 para México en la historia de las Olimpiadas, fue abrazada por amigos, compañeros y personas que la admiran desde el 2013, cuando llegó a Mexicali proveniente de Tonalá, Chiapas.

“Añoraba estar en casa y ahora me toca disfrutar un poco de este esfuerzo que he hecho durante muchos años junto con mi entrenador. Hubo mucho sacrificio, pues estuve lejos de mi familia, conviví con dolores que todo atleta de alto rendimiento tiene y con gente que a veces te da la espalda”, confesó.

En Tokio, Fuentes compitió en la división de menos de 76 kilogramos y levantó un total de 245 para ser la cuarta mexicana con un metal olímpico en la historia del país en levantamiento de pesas.

“La medalla me sabe a oro. Pasé un proceso muy complicado previo a estos Juegos Olímpicos y estoy agradecida de que se pudieron dar las cosas. Me ayudó que nunca dejé de creer en mí, en el talento que tengo y la resiliencia que he forjado”, subrayó.

Medallas en halterofilia

La primera medalla ganada por México en halterofilia fue el oro conseguido por Soraya Jiménez en Sídney 2000 y ocho años después, Damaris Aguirre se colgó el bronce en Beijing; Luz Acosta también conquistó el tercer sitio en Londres 2012.

“Estando en el podio pasaba por mi mente todo el sacrificio que pasé para estar ahí. Todo lo que superé deportiva y psicológicamente. Ahora me toca prepararme para París 2024”, admitió.

En el 2019, Aremi hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana que gana una medalla dentro de un Campeonato del Mundo de Mayores, esto en Tailandia, mientras que un año después, obtuvo tres medallas de oro en el Torneo Manuel Suárez de La Habana, Cuba.

Orgullo cachanilla

En el 2021, conquistó el premio ‘Orgullo Cachanilla’, además de la medalla de bronce en el Campeonato Panamericanos de Mayores en República Dominicana y en mayo pasado, se colgó la plata en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open de Cali, Colombia.

“Hay mucha gente que me quiere y que me apoya a pesar de que llevo muy poco tiempo representando a Baja California. Se me salieron las lágrimas de la emoción al ver este recibimiento”, sentenció Fuentes con evidente emoción.

Cronología de su llegada a Mexicali

23:10 horas- Llega al Aeropuerto Internacional de Mexicali.

23:19 horas- Inicia a tocar música el mariachi.

23:20 horas- Cruza la puerta de llegada y recibe la felicitación de su pareja y fisioterapeuta, Eric González.

23:25 horas: Atiende a los medios de comunicación.

23:35 horas- Es abrazada y felicitada por sus compañeros de halterofilia y amigos personales.

23:40 horas- Posa para múltiples fotografías con su medalla.

23:50 horas- Recibe una pancarta que tiene fotos de ella en Tokio 2020.

23: 55 horas- Inicia su camino hacia la puerta de salida.

00:00 horas- Abandona el Aeropuerto para dirigirse a la Ciudad Deportiva.

00:20 horas- Es recibida en las instalaciones del INDE por sus compañeros de levantamiento de pesas a ritmo de mariachi.

00:40 horas- Termina su jornada de viaje y reconocimiento en Mexicali.

El dato

El primer y segundo lugar de la competencia fueron para la ecuatoriana, Neisi Dajomes, y la estadounidense, Katherine Nye, quienes totalizaron 263 y 249 kilogramos, respectivamente.