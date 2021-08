Aremi Fuentes es un orgullo para sus compañeros

Mexicali, BC.- A lo largo de su trayectoria deportiva, el halterista cachanilla, Jesús Manuel Medina, ha entrenado y convivido con la medallista olímpica, Aremi Fuentes, y debido a que conoce su sentir, afirmó que está muy feliz por ella.

“Me siento muy contento por Aremi. No me perdí su competencia y me la pasé sudando. Sé que lo merecía, pues era una meta que tenía desde hace tiempo. Sus compañeros del gimnasio estamos muy orgullosos de ella”, comentó Medina.

Ha sido en el Centro de Alto Rendimiento de Halterofilia en el Km. 43 del Valle de Mexicali, así como en la Ciudad Deportiva del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE) donde Medina y otros atletas han formado una amistad con Fuentes.

“Aremi tenía muy fija su meta. Es una atleta de élite y sabía lo que tenía que hacer. Creo que la diferencia fue la estrategia que tuvo con sus entrenadores, estuvieron conservadores, pero nunca separando la mirada de las medallas”, afirmó.

Para terminar, el también campeón Panamericano Juvenil Sub-20 en 2021, confesó lo que hará al momento de volver a ver a la chiapaneca, pero radicada en Mexicali desde hace ocho años.

“Primero le daré un abrazo y después la felicitaré. Quiero decirle que me gustaría estar en sus zapatos porque cumplió un sueño y una meta que todo deportista tiene”, sentenció.